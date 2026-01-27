Ranieri Lazio, occhio alla concorrenza! Il ragazzo piace molto al Torino: cosa filtra

Ranieri Lazio, si complica la pista. Il Torino ha esternato il proprio interesse per il giocatore della Fiorentina. Le ultime in merito

La sessione invernale di calciomercato entra nelle sue battute finali, ma i biancocelesti continuano a monitorare nuove opportunità per rinforzare la difesa. Tra i profili seguiti con attenzione c’è quello di Luca Ranieri, difensore mancino della Fiorentina, da tempo sul taccuino della dirigenza capitolina. Tuttavia, la strada che porta al centrale viola si sta rivelando più complessa del previsto a causa della concorrenza.

Calciomercato Lazio, l’interesse per Luca Ranieri e la concorrenza granata

Come rivelato da Alfredo Pedullà, l’interesse della Lazio per Luca Ranieri è concreto, ma il difensore piace molto anche al Torino. I granata sono alla ricerca di un mancino naturale per sistemare la propria retroguardia e vedono in Ranieri un profilo ideale per caratteristiche tecniche e fisiche. I granata si sono già informati sulla situazione del giocatore e, qualora si aprisse uno spiraglio, sarebbero pronti a tentare l’affondo.

Calciomercato Lazio, valutazioni economiche e situazione alla Fiorentina

Al momento, non risultano richieste ufficiali comprese tra i 7 e gli 8 milioni di euro per il cartellino di Ranieri. I fatti, però, raccontano di un difensore che ha perso sia la fascia da capitano sia la titolarità nella Fiorentina, un dettaglio che potrebbe incidere sulle valutazioni future del club viola.

Calciomercato Lazio, l’idea dello scambio e la posizione dei viola

Il Torino starebbe valutando anche una possibile operazione più articolata, proponendo uno scambio che coinvolgerebbe Asllani e Biraghi. Una soluzione che, però, difficilmente troverebbe il gradimento della Fiorentina, poco convinta da questa traiettoria di mercato. Nonostante ciò, i granata sembrano intenzionati a provarci fino all’ultimo.

In questo scenario, la Lazio resta alla finestra, consapevole che l’ultima parola spetterà comunque al club viola. Il nome di Luca Ranieri resta caldo, ma la concorrenza e le dinamiche tra Torino e Fiorentina potrebbero rimescolare le carte!

