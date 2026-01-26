Noslin Torino, proposto scambio con Zapata! Il retroscena

Noslin Torino, non solo il Monaco sulle tracce dell’attaccante! Anche il Torino lo segue: proposto scambio con Zapata. Il retroscena

Il mercato della Lazio si tinge di giallo in queste ultime ore di gennaio, con il futuro di Tijjani Noslin che appare sempre più lontano dalla Capitale. L’attaccante olandese è diventato il centro di un intreccio internazionale che coinvolge club di Serie A e della Liga, accendendo i riflettori su una possibile partenza eccellente prima del gong finale.

Noslin al Torino: lo scambio con Zapata non convince Lotito

Il club più attivo sul fronte interno è senza dubbio il Torino. La società granata ha messo nel mirino l’ex Verona individuandolo come l’innesto ideale per il proprio scacchiere tattico. Tuttavia, la trattativa ha subito un brusco rallentamento a causa della contropartita proposta.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il Toro avrebbe messo sul piatto il cartellino di Duvan Zapata per imbastire uno scambio. La risposta della Lazio, però, è stata un secco rifiuto: il club biancoceleste non sembra intenzionato ad accettare il centravanti colombiano, preferendo soluzioni diverse o monetizzare la cessione del giovane talento olandese per puntare su altri obiettivi.

Blitz Villarreal: il sottomarino giallo punta Noslin

Proprio mentre l’asse con i granata sembrava raffreddarsi, ecco il colpo di scena internazionale. In serata, come riportato sempre da Alfredo Pedullà, si è materializzato con forza il Villarreal. Il club spagnolo è alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco e vede in Noslin un profilo perfetto per il calcio rapido e tecnico della Liga. Oltre al Villarreal, si registra l’interesse di altri club stranieri (con il Monaco sullo sfondo), pronti ad approfittare dell’incertezza per chiudere l’affare.

Decisione imminente: quale formula per l’addio di Noslin?

Nonostante la pioggia di offerte, una decisione definitiva non è stata ancora presa. La Lazio riflette attentamente, consapevole che la partita si giocherà soprattutto sulla formula del trasferimento. L’obiettivo della dirigenza capitolina è evitare una minusvalenza, cercando garanzie economiche solide che vadano oltre il semplice prestito.

Le prossime 48 ore saranno decisive: Noslin attende di conoscere la sua prossima destinazione, diviso tra la permanenza in Italia con la maglia del Torino e una nuova suggestiva avventura europea.

