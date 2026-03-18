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Hanno Detto

Rampulla: «La vittoria col Milan porta a un rush finale diverso!»

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5 giorni ago

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Cm Torino 01/03/2026 - campionato di calcio serie A / Torino-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: formazione Lazio

L’ex portiere Michelangelo Rampulla ha commentato l’attualità in casa Lazio in vista del match col Bologna! Le sue riflessioni

L’ex portiere Michelangelo Rampulla ha espresso la sua delusione per il rendimento della Lazio in questa stagione, sottolineando come la squadra di Maurizio Sarri avrebbe potuto fare di più. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Rampulla ha evidenziato come il clima attorno alla rosa biancoceleste non abbia certamente aiutato il gruppo, influenzando le prestazioni complessive. Nonostante ciò, ha riconosciuto il lavoro dell’allenatore, ribadendo che il tecnico ha cercato di dare un’identità alla squadra anche in un contesto complicato. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

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«Dalla Lazio mi aspettavo qualcosa di più, anche se non è semplice giocare in un clima come quello lì! E’ stato bravo col Milan, può essere una vittoria che porta a un rush finale diverso. Il Bologna sta facendo il campionato che ci si aspettava, non si può parlare di delusione. Se Allegri mi ha deluso? In campo ci vanno i calciatori. L’allenatore cosa può fare? Lui manda in campo i migliori e gli dirà non di non giocare o camminare. Se Leao fa così, gli altri pensano che persino loro possono fare altrettanto».

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