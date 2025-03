Rambaudi: «Zaccagni? Preferirei si fermasse»

Le parole di Roberto Rambaudi in vista della sfida europea di domani della Lazio e un suo ricordo su Bruno Pizzul

Intervenuto a Radiosei, l’ex giocatore ha ricordato Bruno Pizzul e ha detto la sua in vista della sfida di domani della Lazio contro il Plzen.

PAROLE– «Bruno Pizzul? Io ho lavorato insieme a lui. È straordinario. Una persona perbene, gioiosa, professionale. Un aneddoto? Eravamo a commentare Catania-Palermo quando è successo il dramma di Raciti. Durante la partita è successo quel che è successo, fumogeni a non finire; io mi sono dovuto alzare non resistevo mentre lui ha continuato senza fare una piega, senza muoversi, fino alla fine della partita »

SU ZACCAGNI E…- «Preferirei si fermasse. Meglio non azzardare e farlo stare fuori in maniera preventiva. Noslin? È lì che deve partire, la sua zona di comfort. Avrà una possibilità, ma tutto passa dal suo atteggiamento, da come va in campo »