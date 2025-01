Rambaudi: «Non avevo dubbi su Hysaj, ha esperienza. Ecco in cosa deve migliorare la Lazio»

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della vittoria di ieri della squadra di Baroni contro il Verona

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così della vittoria di ieri della Lazio contro il Verona:

PAROLE – «Ripresa la retta via? Sì, ma già col Como ci sono stati segnali e ieri poi è arrivata la conferma. La Lazio è una grande squadra, ha dominato e ha gestito. Poi ci sono dei stati dei cali sui quali si deve crescere perché possono cambiare la sfida, ma questa squadra ha qualità; ha sofferto in alcune situazioni, ma poi con i cambi l’ha gestita bene. Proprio per trovare il dettaglio: si deve sopperire a livello tecnico-tattico quando Rovella e Guendouzi un po’ scompaiono, come è fisiologico che sia.

Hysaj è un giocatore da 6/6 e mezzo e questo te lo da sempre: ha esperienza, nel reparto sa muoversi bene. Io non avevo dubbi su di lui. Se poi ci aspettiamo accelerate, sbagliamo. Dobbiamo aspettarci quello che stiamo vedendo. Tavares deve fare il salto di qualità nei comportamenti. Probabilmente non sa neanche lui quanto è migliorabile e quanto potenziale ha. Pedro mi è piaciuto. È entrato con il piglio giusto, ha dato un segnale anche agli altri: appena perdevano palla andava a recuperarla. Castellanos credo che sia un giocatore molto funzionale, in più ha qualità nella corsa e nella tecnica. È altruista, si mette a disposizione della squadra poi è la squadra che si mette poco a sua disposizione, fornendogli poche palle gol. Per me è un giocatore utile, che fa rendere meglio anche Rovella e Guendouzi. Taty si sa muovere nel traffico come pochi in più può giocare con qualsiasi attaccante vicino».