Rambaudi: «La Juve con Tudor ha cambiato filosofia di gioco. Mercato? Rovella, Guendo e Zaccagni sono la base che deve rimanere». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Rambaudi a Radiosei in vista di Lazio Juve.

PAROLE– «Se Marusic è uscito per precauzione penso che ci sarà sabato. In alternativa, vista l’emergenza, puoi adattare in questa partita Gila, con Gigot in mezzo. A volte da queste situazioni possono uscire fuori soluzioni utili. La partita con la Juve che potrebbe andare bene per le caratteristiche del francese. I bianconeri hanno tanti assenti ma ha una rosa ampia, con sostituti all’altezza dei titolari. Con Tudor hanno cambiato filosofia di gioco. Loro fanno un tempo di altissima qualità, poi la continuità nella partita non ce l’hanno. Non credo sia una notizia che Pedro rimanga ancora un anno a giocare, con eventuale futuro in società. Mercato? Rovella, Guendo e Zaccagni sono la base che deve rimanere »