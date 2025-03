Rambaudi: «Romagnoli? Io lo farei giocare sempre, è un...»

Le parole di Rambaudi in vista della sfida di questa sera tra Lazio e Udinese. Ecco le sue considerazioni

Di seguito le parole di Rambaudi intervenuto a Radiosei sulla sfida tra Lazio e Udinese.

PAROLE– «Al momento non c’è una favorita per il quarto posto: se la giocheranno fino alla fine Lazio, Juventus e Bologna; la gara di domenica prossima potrebbe dare delle indicazioni. L’Udinese è una squadra che ha pareggiato al Maradona, fisica ma anche tecnica. La sfida di stasera non sarà decisiva per la Lazio, ma può indirizzare. Servirà pazienza. Non gli vanno concesse ripartenze. Sarà una partita molto tattica.4-3-3? Vecino comunque può fare anche il trequarti. L’Udinese il primo tempo cerca sempre di indirizzare la partita, per poi gestire. I primi minuti quindi la Lazio deve fare il suo gioco, deve cercare di farli correre a vuoto. Io spero che stasera giochi Tavares, per poi magari riposare giovedì. Lui può essere un fattore. Reintegro Pellegrini? Immagino che avrà mancato di rispetto al gruppo, all’allenatore o a qualche dirigente. Il suo linguaggio del corpo faceva capire che se la riprendeva sempre con i compagni. Va reintegrato solo se ha capito la lezione ed è tutto rientrato. Io Romagnoli lo farei giocare sempre, è un calciatore intelligente. Stasera andrei in campo con la formazione migliore, al di là delle squalifiche »