Rambaudi sicuro: «Credo che la Lazio arrivi a questa sfida con la consapevolezza che si sta giocando molto»

Intervistato ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha rilasciato in vista di giovedì alcune considerazioni sul match della Lazio e sui possibili rigoristi. Ecco cos ha detto

PAROLE – Il riposo ci può stare, anche per staccare la testa. Ogni tanto serve, il tecnico capisce che deve mollare. C’è il rischio di infortuni anche a questo punto della stagione: viaggio in Norvegia, tensione del derby. serve staccare un pochino per arrivare meglio. Un allenamento non cambia molto, non serve per dare principi e nozioni, soprattutto in questa fase della stagione. Cambia invece se spingi tanto in un allenamento prima di una gara importante. Condivido quindi la scelta di Baroni, anche perché la squadra vista domenica sta bene

TESTA E SCELTE – Credo che la Lazio arrivi a questa sfida con la consapevolezza che si sta giocando molto, ripartendo dagli errori commessi all’andata. In Norvegia adattamento lungo e ritmi bassi, domani vedremo un’altra squadra. Formazione? Io metterei subito Pedro. Si deve partire bene e lui sicuramente dà più garanzie. Devi essere cinico, avere qualità.

I RIGORISTI – Chi dovrebbe tirare i rigori? Rovella, Castellanos, Isaksen, Romagnoli, Zaccagni