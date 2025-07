Rambaudi analizza: «Fabiani? Ha fatto bene, ha fatto un buon percorso. Questa società arriva fino ad un certo punto e poi...»

Rambaudi sicuro: «Fabiani? Ha fatto bene, ha fatto un buon percorso. Questa società arriva fino ad un certo punto e poi…». Le parole

Durante un intervento in diretta ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore e opinionista sportivo Roberto Rambaudi ha espresso un’analisi dettagliata sull’operato di Angelo Fabiani, attuale direttore sportivo della Lazio. Rambaudi, noto per la sua esperienza da esterno offensivo negli anni ’90 con club come Torino, Atalanta e proprio Lazio, ha evidenziato alcune criticità nella gestione tecnica e dirigenziale del club biancoceleste.

Fabiani sotto la lente: scelte discutibili e poca continuità

Secondo Rambaudi, Fabiani non avrebbe garantito la necessaria stabilità tecnica alla squadra, contribuendo a una serie di cambi in panchina che hanno minato la continuità del progetto sportivo.

Angelo Fabiani, già dirigente della Salernitana prima di approdare alla Lazio, è stato spesso al centro di dibattiti per le sue decisioni in fase di mercato e nella gestione degli allenatori. La sua figura, secondo Rambaudi, non ha saputo imporsi con autorevolezza né garantire un’identità tecnica stabile.

PAROLE – «Fabiani? Secondo me ha fatto bene, ha fatto un buon percorso, poi ha avuto delle intuizioni ma il giudizio su di lui è come quello che ho della società: si arriva all’ultima curva e si scivola. Ha fatto le cose a metà ed ha ottenuto la metà dei risultati. Lo scorso hanno ha avuto delle idee visionarie, delle intuizioni, poi però è mancato il passo ulteriore.

Tre tecnici dimessi nel giro di un anno e mezzo? Ci sono però motivi diversi: Sarri ha avuto problemi con lo spogliatoio, con Tudor ci sono state delle divergenze sul di mercato, con Baroni per me ci sono stati errori da entrambe le parti; non confrontarsi e non rivedere alcune cose ha portato ai saluti anche con lui. Questa società arriva fino ad un certo punto e poi non c’è il cambio di passo».