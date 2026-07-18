Kennedy resta il primo obiettivo della Lazio, ma aumenta la concorrenza dalla Serie A e non solo

John Kennedy è uno dei nomi più caldi per l’attacco della Lazio in vista della prossima stagione. Su di lui ci sono anche altre quattro società

La Lazio continua a lavorare per John Kennedy, attaccante brasiliano di proprietà del Fluminense individuato come uno dei principali candidati per rinforzare il reparto offensivo. Il classe 2002 resta un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza biancoceleste, ma la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva.

I contatti tra le parti stanno proseguendo, senza però aver prodotto l’intesa necessaria per arrivare alla chiusura dell’operazione. La distanza economica non sarebbe stata ancora colmata e, mentre la Lazio valuta la strategia migliore, sul giocatore stanno aumentando le società interessate.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Kennedy, Cagliari e Udinese entrano nella corsa

Nelle ultime ore anche Cagliari e Udinese avrebbero manifestato interesse per John Kennedy. Entrambi i club stanno cercando rinforzi offensivi e potrebbero valutare concretamente la possibilità di inserirsi nella trattativa con il Fluminense.

La concorrenza italiana non è l’unico ostacolo per la Lazio. Sull’attaccante brasiliano avrebbero infatti posato gli occhi anche società straniere, tra cui Watford e Wolverhampton. La possibilità di giocare in Inghilterra potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il calciatore, soprattutto nel caso in cui arrivasse una proposta economicamente rilevante.

La presenza di più pretendenti rischia inoltre di rafforzare la posizione del Fluminense, che potrebbe attendere nuove offerte prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del proprio giocatore.

Kennedy Lazio, servono tempi brevi per evitare la beffa

Il mercato intorno a John Kennedy potrebbe quindi entrare presto in una fase particolarmente calda. La Lazio resta in corsa e continua a considerare il brasiliano uno dei candidati principali per completare l’attacco, ma il tempo rischia di diventare un fattore determinante.

La dirigenza biancoceleste dovrà comprendere rapidamente se esistono le condizioni per avvicinarsi alle richieste del Fluminense. Un’accelerazione nei prossimi giorni potrebbe permettere alla Lazio di anticipare la concorrenza e ottenere il gradimento definitivo del giocatore.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Sergi Dominguez e sugli altri obiettivi

Al contrario, un ulteriore rallentamento potrebbe favorire l’inserimento di Cagliari, Udinese, Watford o Wolverhampton. Al momento non è stato raggiunto alcun accordo e la trattativa resta aperta, ma la concorrenza sempre più numerosa obbliga la Lazio a valutare in tempi brevi la prossima mossa!