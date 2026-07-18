Calciomercato
Dominguez, trattativa ancora aperta: nuovo tentativo per avvicinare la Dinamo Zagabria
Dominguez resta la priorità assoluta del d.s. della Lazio Fabiani! I biancocelesti lavorano sulla formula per il difensore spagnolo
La Lazio continua a lavorare per Sergi Dominguez, individuato dalla dirigenza come il principale obiettivo per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Gennaro Gattuso. La trattativa con la Dinamo Zagabria sta registrando dei lenti passi in avanti, ma manca ancora l’apertura definitiva del club croato sulla formula proposta dai biancocelesti.
La società capitolina spera di completare l’operazione sulla base di circa 12 milioni di euro complessivi, attraverso un prestito iniziale accompagnato dal diritto di riscatto. La Dinamo, però, continua a privilegiare una cessione a titolo definitivo e non avrebbe ancora concesso il via libera all’impostazione studiata dalla Lazio.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Sergi Dominguez e sugli altri obiettivi
Dominguez Lazio, nuova call con la Dinamo Zagabria
Nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un nuovo confronto tra le società. Il dialogo resta aperto, ma la distanza principale riguarda ancora le modalità del trasferimento di Dominguez.
La Lazio vorrebbe evitare un investimento immediato particolarmente pesante, distribuendo invece il costo dell’operazione attraverso una formula più sostenibile. La Dinamo, al contrario, punta a ottenere garanzie maggiori e soprattutto la certezza della cessione del difensore.
Il compromesso potrebbe essere rappresentato dall’inserimento di un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Una soluzione che permetterebbe alla Dinamo Zagabria di avvicinarsi alla richiesta di una vendita definitiva e alla Lazio di non formalizzare immediatamente l’acquisto.
Le condizioni potrebbero essere collegate alle presenze del giocatore, ai risultati della squadra oppure ad altri traguardi facilmente raggiungibili. Saranno i prossimi colloqui a stabilire se questa impostazione potrà rappresentare il punto d’incontro tra le parti.
Dominguez Lazio, la prossima settimana può essere decisiva
I nuovi contatti programmati per la prossima settimana potrebbero imprimere un’accelerazione alla trattativa. Il gradimento della Lazio nei confronti di Sergi Dominguez resta concreto, ma sarà necessario trovare rapidamente una formula capace di soddisfare anche la Dinamo.
Al momento non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo. La trattativa resta comunque viva e i lenti avvicinamenti registrati nelle ultime ore alimentano la speranza della Lazio. La chiave potrebbe essere proprio l’obbligo di riscatto condizionato, soluzione potenzialmente decisiva per superare l’attuale distanza con la Dinamo Zagabria.
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