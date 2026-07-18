Lazio, Gattuso premia la squadra: cambia il programma del ritiro a Formello

Il tecnico biancoceleste modifica la gestione della preparazione

Gennaro Gattuso cambia il programma del ritiro della Lazio in vista dei prossimi giorni. Dopo una settimana particolarmente intensa, caratterizzata da allenamenti impegnativi e ritmi elevati, il nuovo tecnico biancoceleste ha deciso di concedere un premio alla squadra per la disponibilità e l’atteggiamento mostrati sul campo.

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A partire da lunedì, infatti, i giocatori potranno lasciare il centro sportivo al termine delle sedute, dormire nelle proprie abitazioni e trascorrere la serata insieme alle rispettive famiglie. La decisione è stata riportata nell’edizione odierna del Corriere dello Sport e rappresenta un primo riconoscimento da parte dell’allenatore nei confronti del gruppo.

Ritiro Lazio, Gattuso soddisfatto dei primi segnali

I primi giorni di lavoro hanno fornito indicazioni incoraggianti a Gattuso e al suo staff. La squadra ha risposto positivamente ai carichi imposti durante le sedute, dimostrando attenzione, intensità e volontà di assimilare rapidamente i nuovi principi tattici.

Il tecnico ha insistito soprattutto sul ritmo, sull’aggressività e sulla partecipazione collettiva alle due fasi di gioco. La preparazione è stata gestita con grande attenzione, alternando esercitazioni atletiche, lavoro con il pallone e partitelle utili per iniziare a costruire gli automatismi.

Proprio il comportamento dei calciatori avrebbe convinto l’allenatore a modificare parzialmente l’organizzazione del ritiro. La possibilità di tornare a casa non ridurrà l’intensità degli allenamenti, ma servirà a concedere al gruppo maggiore serenità fuori dal campo.

Lazio, da lunedì i giocatori dormiranno a casa

La principale novità scatterà con l’inizio della prossima settimana. I calciatori della Lazio continueranno a lavorare regolarmente a Formello, ma non saranno più obbligati a pernottare tutti insieme nella struttura.

Al termine degli allenamenti potranno quindi raggiungere le proprie famiglie e presentarsi nuovamente al centro sportivo secondo il programma stabilito dallo staff. Una scelta che testimonia la fiducia concessa da Gattuso al gruppo dopo le risposte arrivate durante la prima fase della preparazione.

Il tecnico vuole mantenere alta la concentrazione, ma allo stesso tempo ritiene importante preservare l’equilibrio mentale dei giocatori. Trascorrere alcune ore nel proprio ambiente familiare potrebbe aiutare la squadra a recuperare energie e ad affrontare le successive sedute con maggiore lucidità.

Il cambiamento non deve essere interpretato come un alleggerimento del lavoro. Gattuso continuerà a chiedere il massimo durante ogni seduta, con l’obiettivo di preparare la Lazio alle prime gare ufficiali della nuova stagione!