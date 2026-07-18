Gattuso vuole anche Stojkovic! E’ possibile il doppio asse con la Dinamo Zagabria

Luka Stojkovic è un’altra delle richieste di Gennaro Gattuso. Il tecnico dei biancocelesti conosce bene il trequartista croato della Dinamo

La Lazio continua a mantenere vivi i contatti con la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez, ma il difensore spagnolo non sarebbe l’unico giocatore del club croato finito nei radar della società capitolina. Gennaro Gattuso avrebbe infatti indicato anche Luka Stojkovic come possibile rinforzo per aumentare qualità, fantasia e imprevedibilità sulla trequarti.

Il tecnico biancoceleste conosce bene il classe 2003 grazie all’esperienza maturata sulla panchina dell’Hajduk Spalato, periodo durante il quale ha avuto modo di osservarne da vicino caratteristiche e rendimento. Il profilo piace, ma la valutazione stabilita dalla Dinamo Zagabria rende al momento complicato un eventuale affondo.

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Stojkovic Lazio, Gattuso spinge per il trequartista

Stojkovic viene considerato un giocatore capace di ricoprire più posizioni alle spalle dell’attaccante. Il trequartista croato può muoversi centralmente, partire da una zona più esterna e avvicinarsi alla porta grazie alla sua capacità di inserirsi e creare occasioni.

Le sue qualità tecniche e i numeri prodotti nelle ultime stagioni avrebbero attirato l’attenzione di Gattuso, alla ricerca di elementi in grado di offrire soluzioni differenti nella costruzione offensiva. Il nuovo allenatore della Lazio vorrebbe una squadra intensa, verticale e capace di occupare con maggiore efficacia gli ultimi metri.

L’eventuale arrivo del giocatore permetterebbe inoltre al tecnico di aumentare le possibilità di scelta tra diversi sistemi di gioco.

Stojkovic Lazio, la richiesta della Dinamo frena l’operazione

L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del cartellino. La Dinamo Zagabria chiederebbe circa dieci milioni di euro per liberare Stojkovic, una cifra considerata elevata dalla dirigenza biancoceleste nell’attuale fase del mercato.

La Lazio dovrà infatti sostenere una campagna acquisti impostata sul saldo zero, con gli investimenti in entrata necessariamente legati alle cessioni. Per questo motivo il direttore sportivo Angelo Fabiani non può ancora affondare il colpo, nonostante il gradimento espresso da Gattuso.

Il club capitolino dovrà prima ottenere risorse dalle partenze e alleggerire alcuni costi della rosa. Soltanto successivamente sarà possibile valutare un’offerta concreta oppure tentare di convincere la Dinamo ad accettare una formula differente.

Stojkovic Lazio, possibile nuovo tentativo dopo le cessioni

La pista non può comunque essere considerata chiusa. Dopo le prime operazioni in uscita, Fabiani potrebbe tornare a discutere con il club croato anche del trequartista, sfruttando i contatti già avviati per Dominguez.

La presenza contemporanea di due obiettivi della Dinamo Zagabria potrebbe favorire un dialogo più ampio tra le società, anche se al momento non risultano accordi per Stojkovic. La Lazio dovrà comprendere se esistano margini per abbassare la valutazione o impostare l’affare attraverso un prestito con riscatto.

La Lazio potrebbe tornare all’assalto più avanti, una volta completate le prime partenze. Fino ad allora, il nome del trequartista resterà nella lista di Fabiani, insieme a quello di Dominguez, per un possibile doppio affare con la Dinamo Zagabria.