Calciomercato
Romagnoli, addio ormai definito: il difensore attende il via libera per partire
Romagnoli aspetta per poter lasciare la Lazio! L’operazione è stata completata, mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici
Il futuro di Alessio Romagnoli appare ormai lontano dalla Lazio. Il difensore centrale è pronto a lasciare il club biancoceleste e attende soltanto il completamento degli ultimi adempimenti necessari prima di partire e iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza.
Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, l’operazione sarebbe già stata definita in ogni suo aspetto sostanziale. Il giocatore deve però attendere che vengano sistemati alcuni dettagli burocratici e che arrivi il via libera definitivo dal Qatar, dove è stato proclamato il lutto nazionale in seguito alla morte dello sceicco ed ex emiro Al-Thani.
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Romagnoli, il difensore si allena al Due Ponti
In attesa di poter lasciare l’Italia, Romagnoli sta continuando a mantenersi in condizione. Da tre giorni il centrale si allena presso il centro sportivo Due Ponti, sulla Cassia, seguendo un programma utile a non perdere ritmo durante questa fase di transizione.
Il difensore non vuole farsi trovare impreparato e sta lavorando individualmente mentre attende le comunicazioni necessarie per organizzare la partenza. La trattativa, stando alla ricostruzione del quotidiano, non presenterebbe più ostacoli di natura economica o contrattuale.
La situazione è quindi legata esclusivamente ai tempi tecnici richiesti per concludere tutta la documentazione e permettere al calciatore di raggiungere la nuova destinazione.
Romagnoli, manca soltanto il via libera dal Qatar
La partenza di Romagnoli sarebbe stata temporaneamente rinviata anche a causa del lutto nazionale proclamato in Qatar. Una circostanza che ha inevitabilmente rallentato le procedure e posticipato gli ultimi passaggi formali dell’operazione.
Il centrale attende da giorni il segnale definitivo per poter partire. Una volta arrivata l’autorizzazione, dovrebbe raggiungere il nuovo club e completare gli eventuali controlli conclusivi prima della firma e dell’annuncio ufficiale.
Non risultano quindi ripensamenti sulla cessione. L’accordo è considerato concluso e la separazione dalla Lazio rappresenta ormai soltanto una questione di tempo.
Romagnoli, l’annuncio è atteso dopo la partenza
Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare soltanto dopo la conclusione di tutte le formalità. La Lazio si prepara così a salutare uno dei giocatori più rappresentativi delle ultime stagioni, mentre la dirigenza dovrà continuare a lavorare per completare la nuova composizione del reparto arretrato.
La partenza di Romagnoli cambierà inevitabilmente le gerarchie difensive a disposizione di Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste attende rinforzi adatti alle proprie richieste tattiche, mentre il direttore sportivo Angelo Fabiani è impegnato nelle operazioni necessarie per garantire equilibrio tra entrate e uscite.
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