Rambaudi, l'analisi dell'ex Lazio dopo il pari con l'Udinese

Rambaudi, l’ex biancoceleste alla luce del pari di ieri sera interno della Lazio con l’Udinese rilascia queste sue considerazioni sulla sfida

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi alla luce del pari interno della Lazio con l’Udinese che rallenta la corsa Champions dei biancocelesti, rilascia queste sue considerazioni sottolineando l’assenza di Rovella in campo e su quanto abbia inciso

PAROLE – Partita difficile, equilibrata, contro una squadra esperta, che sa quello che vuole e che è arrivata per portare via il pari. Gli episodi potevano cambiare la gara. L’Udinese solitamente crea tanto ma con la Lazio non è successo. Oltre al gol, ricordo un tiro di Lucca. Provedel è stato chiamato solo ad una parata nella ripresa. La Lazio ha fatto bene ma è mancata la qualità nell’ultimo terzo di campo. Davanti abbiamo fatto poco e niente. Il problema è lì davanti. In più non hai sfruttato l’occasione. Grande Romagnoli, non solo per il gol. Zaccagni bene. Vecino e Guendouzi buona gara ma si sono pestati un po’ i piedi in fase di possesso

Stanchezza? Io ho visto l’Udinese che si è abbassata e la Lazio che ha provato a fare una partita. Secondo me era rigore, ma non credo alla malafede. La Lazio ha fatto la sua partita, quella che doveva fare. L’Udinese è stata difensiva, ha creato veramente poco. L’assenza di Rovella si è sentita. Perdere lui, Tavares e Castellanos insieme toglie il 30% alla Lazio. Tchaouna sta dimostrando di non essere all’altezza, soprattutto in quel ruolo. Ha capacità e qualità, ma qui non le sta facendo vedere. Noslin mi sembra ‘leggerino’, è troppo poco per essere alla Lazio. Dia non è un trequartista, ha qualità dentro l’area. In più è bravo ed intelligente, si mette a disposizione della squadra in fase di non possesso