Rambaudi: «Contro il Milan sceglierei la coppia Pedro-Dia. In porta invece...»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così del prossimo match di campionato tra Milan e Lazio:

PAROLE – «Tchaouna centravanti? Mi sorprende questa scelta per ciò che ha fatto vedere martedì. Come peso davanti, contro una squadra forte come il Milan che gioca in casa, opterei per un’altra soluzione. Dia trequarti? Io lo vedo lì poche volte, poi è una punta al pari dell’altra.

Io sceglierei la coppia Pedro-Dia. Magari gioca con il 4-3-3, Baroni ha fatto pretattica e poi schiererà i tre in mezzo al campo. Io comunque non cambierei il mio modo di fare calcio, quindi partirei con Dia-Pedro per mettere subito in difficoltà gli avversari, non vanno fatti esaltare.

Pedro a riposo in vista dell’Europa? Io non guarderei questo. Vincere domani ti farà anche recuperare prima, darebbe energia, benzina. Tra Gigot e Patric sceglierei lo spagnolo se non venisse da uno stop così lungo. Tuttavia, per le caratteristiche che ha il francese e le sue qualità, potrebbe essere l’uomo ideale per il duello fisico di domani. Portieri? Per me gioca Provedel».