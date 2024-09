Rambaudi: «Lazio ha FAME, può fare bene. Zaccagni, i PORTIERI e... mi aspetto di PIÙ da lui»

Le dichiarazioni di Roberto Rambaudi rilasciate a Radiosei: l’ex attaccante ha parlato di diversi giocatori nello specifico

Ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato l’inizio campionato di alcuni giocatori della Lazio. Da Zaccagni a Guendouzi al dualismo in porta:

GUENDOUZI – «Guendouzi, in campo ieri 80’, ora deve farci vedere di che pasta è fatto. Quello della Lazio è un gioco propositivo, con verticalizzazione e 1 contro 1 sugli esterni. Guendouzi può fare tutto lí in mezzo, ma deve farlo meglio. Io sfrutterei sempre l’inserimento di uno dei due centrocampisti, perché è l’imprevedibilità di questa squadra».

ZACCCAGNI – «Zaccagni in Nazionale? Visto il modulo, potrebbe giocare come seconda punta, compatibilmente con quello che vuole l’allenatore. Stesso discorso vale per Chiesa. La Lazio è una squadra che ha fame e può fare bene. Castellanos mette il fiato sul collo a tutti gli avversari, Zaccagni deve tornare quello ‘di pancia’ che è stato fino allo scorso anno: nell’1 contro 1 è uno dei migliori in Italia».

PORTIERI – «Provedel mi sembra quello che ha accusato più il cambio d’allenatore, di modulo. La squadra ha bisogno che il portiere trasmetta sicurezza ad una difesa che a volte barcolla. Come comportarsi con gli estremi difensori? È bene parlarci per capire se ci sono problematiche personali e qualora non ci dovessero essere, serve focalizzarci su ciò che non va in campo».