Rambaudi: «Contro il Verona la Lazio deve fare il suo gioco. Tavares? Ecco cosa ne penso»

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così della Lazio e del prossimo match contro il Verona

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così della Lazio e del prossimo match contro il Verona:

PAROLE – «Ho sentito le parole del ds Fabiani, cerca un centrocampista funzionale, è giusto che sia così. Si deve pensare a prendere un giocatore forte per il futuro. Secondo me qualcuno arriverà. Hanno parlato di progetto e un innesto aiuterebbe alla crescita dello stesso; al contrario, si vanificherebbe il bel lavoro fatto fino ad ora.

Contro il Verona la Lazio deve fare il suo gioco e andare sull’1 contro 1 a creare superiorità. Non mettere nervosismo nella gara sarà fondamentale, loro hanno alcuni calciatori che sono bravi ad innervosire. La Lazio deve fare il suo, giocare, non lasciare spazio perché loro sono bravi nelle ripartenze.

Coppia di centrali? Dipende da come si sono allenati. Senza fare troppi calcoli. Più o meno si equivalgono tutti, Gila forse è più avanti anche se deve migliorare tanto. Scelgo comunque chi sta meglio. Ballottaggio Marusic o Hysaj? L’albanese ha riposato per alcuni mesi, se ha qualche energia in più posso metterlo. Tavares prima non lo conoscevamo bene, adesso si è messo in mostra ma deve migliorare nella volontà di emergere».