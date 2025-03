Rambaudi: «La Lazio deve fare il proprio gioco contro il Torino. E i granata devono preoccuparsi...»

Le parole di Rambaudi in vista della partita della Lazio all’Olimpico contro il Torino. Ecco cosa ha detto

Le parole di Rambaudi a Radiosei.

PAROLE– «Gigot dal 1′ al posto di Gila? Adams è veloce, davanti tutti i giocatori del Torino sono veloci; Vlasic non dà riferimenti, così come Elmas. Io partirei con i titolarissimi a disposizione. A sinistra preferisco Pellegrini a Marusic: è mancino, non perde un tempo. Metterei Marusic a destra, magari spostando Hysaj se Pellegrini il tecnico non lo vede titolare. In più sceglierei il montenegrino poi, visti i giocatori del Toro che attaccano la profondità, opterei per Gila e Romagnoli con il ballottaggio a sinistra; lì c’è Lazaro che ha corsa, ha gamba. Per quanto riguarda la trequarti, metterei Pedro dietro a Dia. Non si devono fare calcoli pensando alle prossime gare. La Lazio deve fare il proprio gioco contro il Torino e il Toro deve preoccuparsi della Lazio. Nell’impostazione i granata sono molto camaleontici. Imposteranno la partita nel togliere la fonte di gioco alla Lazio, quindi si concentreranno su Rovella »