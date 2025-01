Rambaudi: «La Lazio è stata brava ad interpretare la sfida. Per me il momento di svolta è stato...»

Le parole di Rambaudi dopo la vittoria della Lazio contro la Real Sociedad ieri sera all’Olimpico. Le sue considerazioni

La Lazio conquista gli ottavi di finale di Europa League con una giornata di anticipo. A parlarne è stato Roberto Rambaudi che ha commentato così a Radiosei:

PAROLE- «Abbiamo visto una Lazio matura, che ha saputo leggere la partita. La gara era contro un avversario forte, che ha sempre subito pochi gol. La Lazio è stata brava ad interpretare la sfida, mantenendo gli stessi principi di gioco e la stessa voglia di fare la partita ma senza essere ultra offensiva. Importante la gara di Verona per arrivare con l’atteggiamento giusto? Per me quella col Como è stata la chiave di svolta di questo momento. Ora serve fare bene con la Fiorentina per dare seguito a queste prove, soprattutto perché non sarà facile visto anche che non ci sarà Tavares che è un fattore per questa squadra. Isaksen? E’ stato uno dei migliori, in Europa riesce sempre a fare meglio rispetto alla Serie A. In campionato inconsciamente diventano tutti più tattici. Gila? Ragiona in modo spagnolo e difende in modo italiano. Difende scappando indietro in maniera straordinaria, ha velocità e tempi. E’ un giocatore forte, per il campionato italiano ma anche a livello europeo. Lo voglio paragonare a Chiellini, ma con i piedi migliori »