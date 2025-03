Rambaudi: «La Lazio non deve spendere energie per pensare»

Le parole di Rambaudi in vista dei prossimi impegni della Lazio, soffermandosi anche sulle prestazioni di livello di Isaksen

Intervenuto ai microfoni di Rasiosei, l’ex Lazio Roberto Rambaudi ha parlato dei prossimi impegni della squadra di Baroni e non solo.

PAROLE– «La Lazio non deve spendere energie per pensare alle prossime partite; si deve lavorare una gara alla volta, senza guardare oltre. Dalla sfida di giovedì ti porti via la consapevolezza di saper soffrire. Isaksen è già un un paio di mesi un giocatore importante, questo gol gli dà maggiore forza. Esce, come tutta la squadra, con la consapevolezza che sa soffrire »