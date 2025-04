Rambaudi sulla Lazio: «Dalla partita di ieri si è capito che la squadra in campo ha questo problema quando gioca»

Rambaudi, le parole dell’ex biancoceleste alla luce della sconfitta di ieri contro il Bodo che compromettono il percorso europeo

Ai microfoni di Radiosei ha parlato come di consueto analizzando la sfida di ieri della Lazio con il Bodo, Roberto Rambaudi. L’ex biancoceleste rilascia queste sue considerazioni sulla prestazione delle aquile

PAROLE – Male tutto.Inizialmente si vedeva la difficoltà di adattamento, anche nella corsa: questo può essere un attenuante, non un alibi. Si è fatto tutto male, scelte sbagliate, tecnicamente male: questa è la conferma che se la Lazio si deve difendere va in grande difficoltà. Secondo me è stata anche sottovalutata questa sfida. Non è stata affrontata come doveva essere disputato un quarto di finale di Europa League. La squadra è scesa in campo con un po’ di presunzione, pensando di giocare una partita facile. Tutto male, gara preparata male. La responsabilità è di tutti. Ora ribaltare il risultato è difficile ma non impossibile. La Lazio al ritorno deve fare la Lazio, cercando di fare gol subito.Ieri l’assenza di Rovella si è sentita. Guendouzi? Lui con Vecino quando serve ritmo non funziona, Vecino è più per la gestione. Comunque il francese per me deve giocare sempre, la condizione la trova giocando. A Bodo sei sempre stato incudine, mai martello; poi se ti difendi per tutta la gara, prima o poi il gol lo prendi. Questa squadra non annusa il pericolo

DERBY – Serve resettare subito quanto accaduto ieri, pessimi in tutto: ora bisogna archiviare. La stracittadina arriva nel momento giusto, perché serve ad essere più concentrati, ad avere quella paura positiva che ti aiuta ad avere più attenzione. Sarà una gara bella da giocare, anche a livello di classifica conta, oltre al fatto che sarà utile per il ritorno di Europa League. Questo ko non deve essere un macigno da portare al derby: saranno favoriti loro? Non è un problema, archiviamo e ripartiamo. Devi andare a fare questo partita con entusiasmo, per tanti motivi: per la gente, per l’andata, per quello che è successo ieri e per la prossima gara di Europa League