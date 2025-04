Rambaudi: «Stasera devi fare la prestazione. Baroni è stato bravo e ha giocatori intelligenti nel capire certi momenti». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Rambaudi a Radiosei in vista di Lazio Parma.

PAROLE- «Stasera devi fare la prestazione, approcciarti come si deve. Baroni è stato bravo e ha giocatori intelligenti nel percepire, nel capire, certi momenti. La Lazio deve pensare ad una gara alla volta. La Lazio deve fare una prestazione seria, come sa fare, con atteggiamento e fame giusti. I giocatori devono fare ciò che sanno fare, senza strafare; devono avere la pazienza di suonare la loro musica, solo così verrà fuori un bel concerto. Gara da affrontare in maniera intelligente. Il Parma verrà qui a fare la sua partita, loro non hanno nulla da perdere mentre tu devi fare la Lazio, quella che ti ha portato fino a qui. Zona Champions? La Lazio deve fare il suo cammino, senza guardare le altre perché comunque con 3-4 compagini si lotterà fino alla fine »