Rambaudi: «Quando è entrato Noslin la Lazio ha giocato con un uomo in meno. Provedel? Ecco cosa ne penso»

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato così del pareggio dei biancocelesti contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così del pareggio della Lazio contro il Napoli:

PAROLE – «La Lazio ha confermato quanto ha fatto vedere fino ad ora, la sua crescita. Ci sono stati anche degli errori, pure individuali, che fanno parte di un ‘pacchetto in costruzioni’; piano piano verranno limati. La Lazio ha messo in difficoltà il Napoli, i partenopei all’inizio erano in balia dei biancocelesti. Taty valorizza il lavoro degli altri, con Noslin davanti sei leggerino. Cambiare strategia? In assenza di Castellanos giochi con Dia davanti e Dele-Bashiru trequarti, così l’attacco diventa pesante. O Pedro al posto del nigeriano. Con Noslin e Tchaouna al momento, ripeto, sei leggerino, serve tempo. A me la Lazio è piaciuta molto, fin da agosto; mantiene sempre certi ritmi e qualità nelle due fasi. Con Noslin hai giocato con un uomo in meno. A me lui piace, anche come qualità quando parte da sinistra, è generoso, ma è ancora leggerino, non riesce a supportare un attacco da Lazio, soprattutto in partite così importanti. Provedel? Lo sbaglio ci può stare ma ha peccato di presunzione nel calciare, era troppo sicuro di se. Il portiere può fare degli errori, magari non così, ma l’errore tecnico ci può stare perché tocca tanti palloni».