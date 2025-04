Condividi via email

Rambaudi: «Oggi, dopo le difficoltà vissute, atteggiamento e approccio saranno importanti. Quella con il Genoa è una gara determinante». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Rambaudi a Radiosei sulla sfida del Ferraris tra Genoa e Lazio di stasera.

PAROLE– «Meglio tornare subito in campo dopo le sconfitte. Oggi, dopo le difficoltà vissute, atteggiamento, consapevolezza e approccio saranno importanti. Quella con il Genoa è una gara determinante. Serve un atteggiamento propositivo, coraggioso. Marusic alto? Sensazione buona, significa che alcuni non danno quello che devono dare, non danno sicurezza. La scelta ricade su Marusic perché è una garanzia »