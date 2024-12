Rambaudi: «Lazio? È una squadra europea perché gioca un calcio verticale. Questa squadra figurerebbe bene anche in premier»

Le parole di Rambaudi sulla Lazio di Baroni in vista della sfida di domani contro l’Ajax

Intervistato ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha elogiato la Lazio di Baroni.

PAROLE– «Nove undicesimi nella Lazio sono quelli dell’anno scorso, ma la passata stagione il più delle volte scendeva in campo una squadra noiosa. Con gli stessi giocatori, cambiando modo di pensare calcio, è diventata una squadra intensa, brillante, veloce. È una squadra attenta ai dettagli. Contro il Napoli mi ha stupito il fatto che la Lazio è andata lì giocando con i 4 davanti più Dele-Bashiru e Tavares, che sono due giocatori con una spiccata indole offensiva. È una squadra europea perché gioca un calcio verticale, che va a far male. I principi di gioco sono ben chiari a tutti. Questa squadra figurerebbe bene anche in premier. Io non parlo riferendomi ai risultati, ma alle prestazioni che sono state quasi sempre importanti e soprattutto sono andate in crescendo »