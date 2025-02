Rambaudi: «Quarto posto? La Lazio non ha pressioni. Juve e Milan invece...»

Condividi via email

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della squadra di Baroni e della corsa alla Champions League

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così della Lazio e della corsa alla qualificazione alla prossima Champions League:

PAROLE – «Corsa al quarto posto? Se la Lazio fa ciò che sa fare, lotterà fino all’ultimo per questo obiettivo. Juventus e Milan senza quarto posto parleranno di fallimento. La Lazio è cresciuta ma non ha questa pressione, come le altre, di ottenere il traguardo a tutti i costi. La Lazio ha ampi margini di miglioramento e la batosta di ieri dell’Atalanta potrebbe influire negativamente sul loro campionato».