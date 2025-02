Rambaudi: «Non è la solita Lazio spumeggiante. È stata una partita seria quella di Cagliari. Su Castellanos...»

Le parole di Rambaudi sulla partita di ieri tra Lazio e Cagliari vinta dai capitolini. Ecco cosa ha detto

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria della Lazio contro il Cagliari.

PAROLE- «Non è la solita Lazio spumeggiante, aggressiva, dinamica. È un’altra Lazio, comunque forte, che ha saputo gestire diverse difficoltà. È stata una partita seria quella di Cagliari, controllata bene. Vittoria importante, su un campo difficile, contro una squadra che, se non stai sul pezzo, ti fa giocare male. Castellanos? Ieri al di sotto di altre partite la sua prestazione, nonostante il gol; questo per dire che poi i risultati cambiano anche i giudizi. Per me altre volte, senza segnare, ha fatto meglio. Ma nel calcio i giudizi dipendono dal risultato. Dia è un giocatore intelligente: a tratti diventa seconda punta, in alcuni momenti pulisce il gioco. Sa come aiutare la squadra. Isaksen? È quello che sta meglio fisicamente. Ieri ha fatto bene. Il primo dribbling che gli è riuscito gli ha dato fiducia. È un calciatore che va alimentato. Gila terzino con Gigot e Romagnoli al centro? In emergenza è una soluzione. Per ieri gli devo tirare le orecchie: a volte gioca con sufficienza. Vanno letti i momenti della gara. Guendouzi e Rovella? Tutti e due in condizione fanno la differenza. Rovella ha fatto una giocata da ‘Dio del calcio’, ha messo la palla col contagiri a Zaccagni»