Rambaudi su Isaksen: «Sono un paio di mesi che si è caricato la squadra sulle spalle»

L’ex giocatore della Lazio ha commentato la vittoria dei biancocelesti, soffermandosi anche sulla prestazione di Isaksen

L’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha concesso un’ampia intervista ai microfoni di Radiosei, dove ha commentato anche la prestazione di Isaksen.

SU ISAKSEN – «Sono un paio di mesi che Isaksen sta dimostrando grandi cose in campo, prende iniziativa e si è anche preso la squadra sulle spalle; ha capito come sfruttare il suo talento. A lui aggiungo Guendouzi che ha letto bene la partita e ha fatto ripartire i suoi. A Baroni va dato il merito di aver creato un giocattolo fantastico.Vietato creare critiche inopportune in una stagione straordinaria».