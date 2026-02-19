Hanno Detto
Rambaudi: «Protesta dei tifosi? Si è arrivati al punto di non ritorno. Non capisco perché Lotito abbia rovinato tutto!»
Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha commentato la scelta dei tifosi di continuare la propria protesta contro la gestione di Claudio Lotito
Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la protesta in corso tra i tifosi biancocelesti e la risposta del presidente Claudio Lotito. Rambaudi ha espressamente sottolineato che la decisione dei tifosi organizzati di proseguire la protesta è da rispettare, ma ha anche sollevato dubbi sulla gestione del presidente. Le sue parole:
LA PROTESTA DEI TIFOSI DELLA LAZIO CONTINUA – «La decisione del tifo organizzato è da rispettare. Si è arrivati ad un punto di non ritorno. La mia riflessione è: ma perché un presidente che ha fatto bene fino ad un certo punto, e questo va detto, rovina tutto così? Per cosa? Incapacità? Secondo me è follia».
LOTITO E LA SUA COMUNICAZIONE – «Presidente, hai fatto bene fino ad un certo punto, perché non alimentare quel bene? Il punto di non ritorno mi sembra evidente, ma se decide di restare dovrebbe valorizzare quanto fatto di buono. Cambiando comunicazione, dando chiarezza, a passi lenti. Serve parlare ed essere chiari, perché non iniziare? I tifosi sono stanchi. Il presidente si deve circondare di persone che valorizzano il suo lavoro e l’ambiente. Io non capisco. Non si può basare tutto sul discorso dei soldi».
