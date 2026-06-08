Rambaudi: «La scelta del tifo organizzato? Lotito deve comprendere che questa guerra non fa bene»

L’ex giocatore Roberto Rambaudi si è espresso sulla contestazione del tifo organizzato contro Lotito. Ecco quanto filtra in merito

Intervenuto a Radiosei, l’ex giocatore Roberto Rambaudi ha commentato il momento delicato che sta vivendo la Lazio, concentrandosi in particolare sulla contestazione del tifo organizzato nei confronti del presidente Claudio Lotito. Rambaudi ha definito la situazione assurda, spiegando il proprio punto di vista. Inoltre, ha evidenziato l’importanza di ritrovare equilibrio e dialogo, invitando entrambe le parti a costruire un clima positivo che possa favorire la crescita della squadra e il ritorno dei tifosi allo stadio. Vi proponiamo le sue dichiarazioni:

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«La decisione del tifo organizzato? Il presidente dovrebbe capire che questo scontro non giova a nessuno. Non riesco a spiegarmi questo muro contro muro con Lotito, è davvero assurdo. Sapevamo già come stavano le cose, non c’è nulla di sorprendente. Anche Gattuso è arrivato consapevole della situazione. Avere il pubblico sugli spalti aiuta a creare entusiasmo, quindi non capisco perché non si cerchi una soluzione o perché non ci sia la volontà di fare un passo avanti. Quanto può pesare questo clima su un calciatore che deve scegliere? Se potessi decidere, eviterei questa situazione. L’obiettivo dell’allenatore e della squadra deve essere far cambiare idea e riportare i tifosi».