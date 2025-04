Rambaudi, l'ex Lazio: «Le due partite col Bodo e quella con la Roma possono incidere sul giudizio. sul Taty...»

Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua ex squadra, la Lazio, e sulla stagione che sta conducendo in Serie A

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio ed oggi opinionista sportivo, ha rilasciato una personale intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha trovato spazio per la sua ex squadra. In particolare si è soffermato sulle prossime tappe del campionato di Serie A e di UEFA Europa League affermando un giudizio netto e senza giri di parole. Per lui è infatti quasi necessario il rientro del centravanti spagnolo. Le sue parole:

PARTITE – «Direi bene. Le due partite col Bodø e quella con la Roma possono incidere sul giudizio della stagione, per questo era importante che la Lazio ritrovasse la prestazione».

TATY – «Il rientro di Taty è fondamentale. Con lui la squadra cambia faccia».