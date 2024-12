Rambaudi: «Inversione di ruolo Dia-Taty? Per me la Lazio non gioca con un trequarti, se...»

Le parole di Rambaudi sul ruolo dei due giocatori della Lazio nel modulo di Baroni. Le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della vittoria della Lazio col Lecce. Ecco il suo pensiero sul match

PAROLE– «Inversione di ruolo Dia-Taty? Già capita di vederli invertiti. Per me la Lazio non gioca con un trequarti, se non in alcuni momenti. Sono due punte, entrambe si sacrificano altrimenti la squadra non potrebbe giocare così, in maniera così offensiva. L’importanza di Gila la sappiamo e spero si siano accorti anche di quella di Castellanos sabato. Guendouzi e Rovella hanno un po’ patito nel secondo tempo. Metto comunque anche Gila negli errori collettivi di lettura, soprattutto sui cross dal fondo. Certe situazioni vanno lette prima. Nella ripresa tutti hanno staccato un po’ l’interruttore e questo non deve accadere »