Rambaudi: «Conte mi convince sempre di più»

Le parole di Rambaudi su Conte e sull’andamento del Napoli. Ecco le sue considerazioni anche sulla sfida contro la Fiorentina

Le parole di Rambaudi su Televomero sul campionato e sul Napoli di Conte.

PAROLE– «Conte mi convince sempre di più perché è un allenatore che trova soluzioni nelle problematiche, inserisce nuovi giocatori valorizzando i singoli e anche il collettivo. Lukaku sta rendendo meglio, ma soprattutto Raspadori sta facendo bene con il belga. L’ex Sassuolo è un calciatore difficile da collocare in campo, ma in quella posizione mi ricorda il Tevez visto alla Juventus di Conte nel 3-5-2. La partita con la Fiorentina l’ho osservata molto dal punto di vista tattico: anche a centrocampo l’allenatore azzurro ha visto che Lobotka era in difficoltà e veniva schermato, per questo ha optato per il doppio play con Gilmour. La squadra è camaleontica, costruisce sia a tre che a due, diventa un 4-3-2-1 in certi momenti con McTominay largo a sinistra, Raspadori sotto punta e Politano a destra. L’allenatore sa leggere la partita, questa è la qualità di entrare nella testa dei giocatori e far sì che tutti facciano in campo ciò che lui dice. Io preferisco il Napoli con questo sistema di gioco, piuttosto che con i tre davanti »