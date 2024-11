Rambaudi: «Col Cagliari abbiamo visto un’altra Lazio. Le gare europee...»

Le parole di Rambaudi sull’andamento della Lazio in campionato e sulle gare europee

Alla vigilia della sfida di Europa League della Lazio, Roberto Rambaudi è intervenuto a Radiosei, esprimendo un suo parere sulla competizione.

PAROLE– «Col Cagliari abbiamo visto un’altra Lazio, matura. Hanno vinto una gara sporca, era difficile sfondare ma non hanno mai subito. Le gare europee servono molto, servono per crescere. La mentalità poi te la porti in campo e negli spogliatoi. Chi pensa che giocare le coppe sia un peso, è un folle. La Coppa dà qualcosa in più. Può togliere delle fatiche, ma ti dà molto. Serve anche al gruppo, per valorizzarlo tutto. Isaksen mi è piaciuto nell’ultima gara, ha preso più iniziativa. Baroni lo mette perché si applica molto. Il limite del danese è quello di avere timore, si responsabilizza troppo. Rovella e Tavares sono gli intoccabili del momento? Sì, a loro aggiungo anche Gila. Nelle gare importanti non farei mai a meno di loro, così come di Zaccagni e di Castellanos. La Lazio ha un’identità ben precisa, può cambiare durante la gara, perché ci sono più partite nella partita, ma ha un gioco chiaro»