Rambaudi: «Ecco chi confermerei per la prossima stagione... Mi auguro che Lotito faccia un altro step»

Rambaudi, voce da sempre legata all’ambiente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attualità biancoceleste: le sue parole

Volge verso il termine la stagione 2024/25 della Lazio in Serie A e i biancocelesti inseguono ancora il sogno Champions League. La squadra di Baroni ha dimostrato grande tenacia e forza di volontà ed ora serve un ultimo sprint per raggiungere il traguardo. A parlare della situazione degli aquilotti è stato l’ex attaccante Roberto Rambaudi il quale si è espresso ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:

CALCIATORI – «I calciatori da confermare ed il mercato da fare andranno decisi in base al traguardo che si raggiungerà a fine stagione; per la Champions servono certi profili. Chi confermerei? Mandas, Romagnoli, Gila, Gigot, Tavares se sta bene, Pellegrini, anche Marusic andando comunque a prendere uno di spessore lì se vado in Champions. Rovella e Guendouzi senza ombra di dubbio. Vecino me lo tengo anche come alternativa sulla trequarti, ma di base prenderei uno di spessore per ogni reparto, il Pedro di turno, il Klose, il Leiva per capirci, uno in grado di far crescere tutti. Sugli esterni andrei a scegliere un giocatore funzionale.»

TCHAOUNA – «Tchaouna? Io ho dei seri dubbi. A livello tecnico l’ho visto fare delle giocate importanti ma questo non basta. Devi essere caratterialmente e umanamente portato e predisposto per giocare a Roma, in una piazza importante. Continuità di rendimento, applicazione, approccio e mentalità vengono col tempo. Non puoi trovare tutto questo subito se il gruppo è nuovo. Baroni, se ha motivato Pedro e lo ha fatto ritornare il campione che era, credo possa portare tutti a crescere dal punto di vista mentale.»

PRESIDENTE – «Io mi auguro che il presidente Lotito, a cui faccio i complimenti fino ad un certo punto perché fa bene ma poi manca la continuità nel mantenere la Lazio ad alti livelli, decida di fare un passo avanti, un ulteriore step. Ora comunque pensiamo a raggiungere la Champions, traguardo difficile ma possibile.»