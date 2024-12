Rambaudi: «Campionato equilibrato e bello. L’esame di stasera è sull’atteggiamento, non sulla prestazione»

Le parole di Rambaudi sulla super sfida di stasera tra Lazio e Inter all’Olimpico. Le sue considerazioni

Roberto Rambaudi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Lazio – Inter. Ecco di seguito le sue parole.

PAROLE– «Il Como è un’ottima squadra e la Roma non lo è, ad oggi. Il campionato è lungo, ci saranno up and down. Campionato equilibrato e bello, mi entusiasma. L’esame di stasera è sull’atteggiamento, non sulla prestazione. Voglio vedere come reagiscono i giocatori, è la partita clou. Bisogna vedere se certi esami li superano tutti, perché magari per qualcuno può vincere la paura. Lazio sbilanciata? Ma no, è meglio così. Pedro vive queste partite come se fosse a casa sua, sa come muoversi e può inventarsi la giocata da un momento all’altro. Lui è un esempio. Dia è più punta, fa bene la copertura sul play avversario. Potremmo soffrire negli spazi tra centrocampo e le ali, tra Rovella e Zaccagni e Guendouzi e Isaksen »