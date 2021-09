Sergio: «Sarri non si fa influenzare da nessuno, il tempo è dalla sua»

Sergio ha spiegato come la Lazio con Sarri abbia aperto un nuovo ciclo per il quale serve la giusta dose di tempo ed equilibrio

Raffaele Sergio, ex difensore biancoceleste, intervenuto a Lazio Style Radio ha analizzato il momento di Sarri e dei suoi dopo la sconfitta contro il Milan:

«Con Sarri si è riaperto un ciclo cambiando impostazione di gioco. L’ho sempre detto, ci vuole tempo e non bisogna esaltarsi o deprimersi a seconda delle situazioni. Il tecnico toscano è un uomo di calcio che può dare molto alla Lazio. Ha esperienza, non penso si faccia influenzare dalle parole altrui. Va per la sua strada e con il tempo troverà il giusto mix di gioco ed equilibrio».