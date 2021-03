Radu corre verso il rientro: nel mirino il match con il Crotone

Stefan Radu verso il recupero: il difensore della Lazio potrebbe tornare a disposizione per la prossima sfida di campionato

L’emergenza difesa sta condizionando i risultati della Lazio. Già dalla prossima gara di campionato contro il Crotone, però, i biancocelesti potrebbero recuperare una pedina importante: Stefan Radu.

Come spiega il Corriere dello Sport, il difensore è sulla via del rientro e potrebbe essere a disposizione già venerdì per il match contro i calabresi. Luiz Felipe necessita invece ancora di qualche settimana.