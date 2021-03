Radu, una presenza per il record. Favalli è ad una sola distanza

Stefan Radu è ad una sola presenza di distanza da Beppe Favalli: il difensore potrebbe raggiungerlo ad Udine

Una presenza per la storia. Se contro il Bayern Monaco Radu ha messo a segno la sua presenza numero 400 con la Lazio, ne basterà solo una per farlo entrare nell’Olimpo ancor di più.

Come riporta il Corriere dello Sport, basta un solo gettone al romeno per raggiungere Beppe Favalli a 401 presenze ed entrare nella storia ancor di più. Presenza che arriverà ad Udine, sul campo della Dacia Arena. Per il futuro, poi, tutto è aperto. Il difensore potrebbe rimanere per un altro anno in biancoceleste.