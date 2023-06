Lazio, con Radu non è finita: Lotito lo vuole in quel ruolo. Tutti i dettagli

La Lazio e Radu sono pronti a continuare il proprio matrimonio in una nuova veste: Lotito lo vuole come club manager

La stagione appena conclusa è stata l’ultima per Radu da calciatore della Lazio. Tuttavia, come riportato dalla Rassegna Stampa di Radiosei, il legame tra l’ex difensore e il club biancoceleste sembra destinato a continuare.

Lotito è pronto a proporgli il ruolo di club manager, ruolo per il quale resta sempre in corsa anche Angelo Peruzzi. Radu è però passato in pole: prima della partenza per il ritiro di Auronzo ci sarà un confronto fra i due. In ogni caso Radu ci sarà: se da semplice tifoso o con un ruolo operativo è ancora da decidere.