Radu, oggi e domani giornate decisive: Sarri spera

Stefan Radu proverà a recuperare per il derby di domenica: le ultime sulle condizioni del difensore rumeno

In questi giorni gli occhi in casa Lazio sono in gran parte puntati su Stefan Radu. Difficile infatti immaginare un derby senza il rumeno.

La fascite plantare continua a tormentarlo, ma, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, oggi e domani dovrebbe esserci il provino decisivo. Nel caso in cui il difensore riuscisse a tornare in campo sarà della partita. Sarri spera nel suo recupero, perché l’esperienza nella stracittadina gioca un ruolo fondamentale.