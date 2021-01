Lazio, Radu: «Ogni partita con questa maglia è un orgoglio. Domani…»

Stefan Radu ha presentato la sfida tra Lazio e Fiorentina. Le parole del difensore biancoceleste per il match program

La Lazio si avvicina alla sfida contro la Fiorentina. Per il match program – pubblicato dal sito ufficiale – è Stefan Radu a presentare la gara:

ESORDIO CONTRO LA FIORENTINA – «Ricordo benissimo quel giorno, non posso dimenticarlo. Ero arrivato a Roma da tre giorni ed avevo svolto pochi allenamenti con la squadra. Ricorderò per sempre il mio debutto in maglia biancoceleste, inoltre quel giorno riuscimmo anche a vincere al Franchi contro la Fiorentina».

PRESENZE – «Per me ogni partita che gioco con la maglia della Lazio è motivo d’orgoglio. Sono felice di essere da domani, nella storia della Lazio, il calciatore più presente in assoluto in Serie A, ma ultimamente i risultati non sono quelli che ci aspettiamo e quindi questo primato, per me, passa in secondo piano».

GARA DI DOMANI – «Siamo consapevoli che dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, è molto delicata. Siamo ottavi in campionato, domani disputeremo la partita contro la Fiorentina con il sangue agli occhi, dovremo avere questo tipo d’approccio nella gara».