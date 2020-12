Radiosei, Casinelli: «Con Reina la squadra ha tutta un’altra sicurezza»

Fabrizio Casinelli ha parlato ai microfoni di Radiosei dell’alternanza tra i portieri della Lazio

Fabrizio Casinelli (Radio Corriere TV) ha parlato ai microfoni di Radiosei nel primo pomeriggio, soffermandosi sull’alternanza tra gli estremi difensori della Lazio Reina e Strakosha.

«Credo che a costo di essere impopolare vada detta una cosa: con Reina in porta non si tratta solo di una maggiore sicurezza tra i pali, ma di una maggiore sicurezza di tutta la squadra. La difesa si sente serena, sembra tutto facile, è molto più sicura quando in porta c’è lo spagnolo, è evidente ai miei occhi. Strakosha è ancora timoroso, ha inevitabilmente meno carisma, Reina ha oltre 170 presenze in Europa e credo debba continuare a giocare titolare».