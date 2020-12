Radiosei, Abbate: «Domani niente stravolgimenti. Ma credo riposerà uno tra Correa e Immobile»

Alberto Abbate ha parlato a Radiosei nel primo pomeriggio

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato ai microfoni di Radiosei nel pomeriggio, ipotizzando le scelte di formazione per la gara di domani contro lo Spezia di Simone Inzaghi.

«Lui come sempre è tormentato, si rende conto che lo Spezia è una gara in cui per forza di cose deve fare riposare qualcuno. Immobile ha fatto un allenamento dopo 16 giorni di stop e non si è più fermato. Però Simone pensa sempre alla gara che viene, fosse per lui schiererebbe sempre la formazione migliore. Qualcuno riposerà ma non mi aspetto grandi stravolgimenti. Questa volta mi aspetto uno in panchina tra Immobile e Correa».