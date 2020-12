RadioRadio, Vocalelli: «Se contro il Verona non giochi al 100%, ti fanno male»

Alessandro Vocalelli ha parlato ai microfoni di RadioRadio

Alessandro Vocalelli ha parlato a RadioRadioLoSport ad inizio pomeriggio, presentando l’impegno della Lazio nella prossima giornata di Serie A.

«Il Verona è un avversario contro il quale se non giochi al 100% o come minimo al 90% non vinci la partita e loro ti fanno male. Le insidie sono un avversario forte e la stanchezza fisica e mentale dopo la Champions League. Credo che quella della Lazio sia la partita più difficile e insidiosa della giornata, più di Cagliari-Inter, Milan-Parma, Genoa-Juventus, Bologna-Roma e Atalanta-Fiorentina. Tra queste citate, le romane affrontano le squadre dalla cifra tecnica più alta».