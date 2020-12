RadioRadio, Melli: «Rinnovo Inzaghi? Agli allenatori serve stabilità…»

Le parole di Franco Melli a RadioRadio su Simone Inzaghi

Franco Melli ha parlato ai microfoni di RadioRadio del futuro dell’allenatore della Lazio

«Inzaghi è un grande allenatore, ama la Lazio ed è sotto contratto con la Lazio, poi però sappiamo che la carriera degli allenatori può cambiare da un momento all’altro e spesso manca di stabilità. C’è qualcuno che si sta bruciando le ultime fiammelle di reputazione, vedi Prandelli. Credo che Simone abbia presenti anche le implicazioni improvvisamente negative che possono subentrare in una carriera di allenatore, ti difendi cercando di andare sempre più in alto, in società sempre più attrezzate che possano accontentarti».