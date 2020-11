RadioRadio, Focolari: «Serve elasticità, non far giocare Luis Alberto sarebbe una follia totale»

Caso Luis Alberto: ecco le opinioni nel dibattito di RadioRadio

Ai microfoni di RadioRadio si è parlato della questione Luis Alberto, che potrebbe essere punito e lasciato a Roma o in panchina a Crotone.

Franco Melli – «Luis Alberto dovrebbe essere schierato in campo a Crotone, su questo non c’è dubbio».

Furio Focolari – «Se metto la mano sul fuoco che Luis Alberto alla fine giocherà? Conosco i personaggi, conosco la Lazio e non metto la mano sul fuoco, purtroppo. Bisognerebbe avere un po’ di elasticità, che purtroppo non credo verrà utilizzata. Sarebbe una follia totale non farlo giocare, con o senza Milinkovic. Vi voglio ricordare tra l’altro che la Lazio a Crotone ha perso la Champions League, e che la Juventus ci ha pareggiato 1-1 un mese fa».

Alessandro Vocalelli – «Qual è il senso della discussione? E’ un dispetto a Luis Alberto? Se lo lasci a casa lui si dispiace, mentre per la Lazio è un problema. Sono 50mila euro di multa, secondo me sono sufficienti. Il calciatore dovrebbe giocare a prescindere dalle assenze di Milinkovic e Immobile».