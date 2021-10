Rabiot positivo al Covid: salta la finale di Nations League! Ultime notizie sulle condizioni del centrocampista della Juve

Rabiot è risultato positivo al Covid! Questo il comunicato ufficiale della Nazionale francese.

IL COMUNICATO – «Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League, domenica alle 20:45 contro la Spagna. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza e non appena i risultati sono stati resi noti, Rabiot è stato posto in isolamento. Non si ritroverà a Milano con i compagni e, per motivi normativi, non potrà essere sostituito. Didier Deschamps può quindi contare su un gruppo di 21 giocatori per la finale contro la Spagna».