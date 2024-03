Quote Lazio-Udinese: ecco quanto vale la vittoria dei biancocelesti

Una vittoria per uscire dalla crisi: ecco quanto vale il successo dei biancocelesti in Lazio-Udinese, match in programma domani

Una vittoria per uscire da un brutto momento di crisi: Lazio-Udinese sarà una gara assolutamente da vincere per Mister Sarri, che deve risalire la brutta posizione di classifica.

Il successo dei biancocelesti è previsto dai bookmaker, che vedono infatti favorita la squadra capitolina, a quota 1.95. Non sarà comunque una partita facile, contro una squadra che sta lottando per non essere coinvolta nella lotta per non retrocedere.